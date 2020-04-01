شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ "عادل أمام" فى مسلسل فلانتينو مع حمدى الميرغنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمدى الميرغنى، متابعيه، بمقطع فيديو للزعيم عادل أمام من مسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل، والذى يعد البرومو الأول للمسلسل الجديد.

ونشر الميرغني، البرومو الجديد، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب "أحلي حاجة حصلت يوم عيد ميلادي أن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم ❤️ فلانتينو وأن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

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مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بمسلسل فلانتينو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، حيث جسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها فى أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.