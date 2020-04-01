شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اقترابه من الـ80 عاما.. رود ستيوارت يتحدى فيروس كورونا بواسطة دراجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم هلع الملايين من فيروس كورونا الذى يسيطر فزعه علي العالم وبشكل خاص كبار السن بعدما تأكد أن الفيروس يشكل خطرا كبيرا عليهم، إلا أن المطرب الشهير رود ستيوارت الذى يعد واحد من أبرز نجوم عالم الغناء لم يظهر عليه الخوف من الفيروس اللعين.

وذلك بعدما ظهر النجم رود ستيوارت البالغ 75 عاماً أثناء تجواله في شوارع مدينة فلوريدا وهو يستمتع بحياته أثناء قيادة دراجته المميزة، وهو يرتدي زي رياضى وكأنه في سباق.

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على جانب آخر يعد رود ستيوارت واحد من أهم نجوم غناء الروك حول العالم، حيث يحظى بشعبية كبيرة، كما أنه يمتلك كاريزما خاصة جداً حيث مر بالعديد من الأزمات خلال حياته، آخرها مروره بتجربة أليمة مع مرض السرطان خلال فترة دامت عامين قبل التغلب علي المرض في نهاية عام 2018.

وكانت الشرطة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري قد كشفت أن نجم الروك البريطانى رود ستيوارت، متهم بضرب حارس فى فندق خلال سهرة رأس السنة فى فلوريدا، حيث كان المغنى البالغ من العمر 75 عامًا مع عائلته داخل الفندق عندما منعوا من دخول حفلة مقامة للأطفال بداخله، ويتهم رود ستيوارت بضرب الحارس المشرف على الحفلة فى القفص الصدرى.

وتم القبض على المغنى المعروف بصوته الأجش وشعره الأشقر بتهمة الضرب آنذاك، وطلب منه المثول أمام محكمة فى بالم بيتش فى 5 فبراير الماضى