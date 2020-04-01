شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب سنتين.. حاتم فهمى يطرح كليب أغنية "شفت" والان مع تفاصيل الخبر
وتقول كلمات الأغنية: "شفت مين فينا طلع خَسران، وسنين داخلين ف رهان، مين كان بايع مين سيبتَك تعند أيام ما مشيت، وأديك راجع حَنيت، وبتسأل حبنا فين .
وطرح حاتم فهمى منذ عامين أغنية "ماشاء الله" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول بدايتها: "وأنا إيه اللى أنا عينى شايفاه.. ده اللى عايزه وباتمناه.. ده اللى أنا دنيتى معاه" .
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