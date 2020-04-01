شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب سنتين.. حاتم فهمى يطرح كليب أغنية "شفت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حاتم فهمى فيديو كليب لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس .

وتقول كلمات الأغنية: "شفت مين فينا طلع خَسران، وسنين داخلين ف رهان، مين كان بايع مين سيبتَك تعند أيام ما مشيت، وأديك راجع حَنيت، وبتسأل حبنا فين .

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وطرح حاتم فهمى منذ عامين أغنية "ماشاء الله" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول بدايتها: "وأنا إيه اللى أنا عينى شايفاه.. ده اللى عايزه وباتمناه.. ده اللى أنا دنيتى معاه" .