شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تفتح تحقيقا بشأن إيناس عز الدين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ"الخليج 365"، إن النقابة ستفتح تحقيقا خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الأسبوع المقبل برئاسة أمير الغناء هاني شاكر، وذلك لمناقشة ملابسات حالة الفزع والبلبلة التي تسببت فيها المغنية إيناس عز الدين عضو نقابة الموسقيين بإدعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار مرتضي إلي أن النقابة ستناقش ماحدث فيما بينها وتقرر ما اذا كانت ستستدعيها لمواجهتها أم ستصدر عقوبة ضدها حسب اللوائح والقوانين المنظمة للنقابة وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن إيناس عز الدين تسبب بحالة من الفزع والبلبلة في وقت يلتحم فيه المصريين سويا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وكانت إيناس عز الدين ظهرت فى فيديو لها من المنزل بعد مغادرتها المستشفى دافعت به عن نفسها ضد الهجوم الذى تعرضت له بعد ظهور التحاليل وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية.

وذلك بعدما إيناس عز الدين إصابتها بفيروس كورونا الأحد الماضى أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب، حيث قالت على "فيس بوك": "الحمد لله حتى الآن أنا حالتى مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلى لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة" مما دفع وزارة الصحة لارسال سيارة اسعاف وحجزها بالمستشفي.