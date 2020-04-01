شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور يحمل سلاحا.. صورة جديدة من الموسم الرابع من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الموسم الرابع من مسلسل الجريمة الإسباني La Casa De Papel، سيشهد الكثير من المفاجآت، فبعد أن اتسم الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور" بالهدوء والتنظيم وابتكار خطط السطو والهروب، سينتقل لعكس ذلك بعد أن كشف عن السلاح الذي سيرافقه في الموسم الرابع المقرر عرض حلقاته يوم الجمعة المقبل 3 أبريل عبر نتفليكس.

ونشر الممثل العالمي ألفارو مورتي صورة للسلاح النارى، الذي سيحمله في الموسم الرابع من المسلسل، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن عن أن البروفيسور سيحمل سلاحاً في الحلقات القادمة، بعد أن انتهى الموسم الأخير باعتقاده أن المحققة "راكيل" قتلت بالرصاص بعد أن وقعت في أيدي الشرطة الإسبانية.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.



سلاح البروفيسور

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 أبريل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 8 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".