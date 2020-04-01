شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال فيلم Contagion المتنبئ لذى تنبأ بفيروس كورونا قبل ٩ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي موقع جاست جيرد الضوء علي فيلم Contagion والذي طرح في ٢٠١١ وتنبأ بتفشي فيروس قاتل يتشابه مع أعراض فيروس كورونا ونشرالموقع صورنجوم أبطال العمل قبل تسع سنوات والأن ومدى التغير الذي حدث لشكلهم وحجم نجوميتهم.

وتسبب تفشي فيروس كورونا وتشابه أحداث الفيلم مع ما نعيشه حاليا في زيادة الطلب علي مشاهدة الفيلم وهو للمخرج ستيفن سودربرج ومن بطولة جود لو وكيت وينسلت وحصل على دفعة هائلة في نسبة المشاهدات عبر الإنترنت، بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد، حيث أحتل المركز العاشر بين أكثر الأفلام مبيعا على تطبيق أبل iTunes في 28 يناير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مذهل في عمليات البحث عن الفيلم عبر جوجل، تأثرا بالأحداث المرتبطة بكورونا.

لكن في اليوم التالي، تراجع ترتيب كونتيجين إلى المركز الخامس عشر، لا سيما أن المشاهدين انتابهم الرعب من نهايته التي تتضمن وفاة 26 مليون شخصا حول العالم خلال 26 يوما، وهو عكس النهاية المطمئنة السعيدة التي كانوا يتمنونها في ظل هذه الظروف العصيبة.

ويبدأ الفيلم بمشهد مرض "بيث" التي قامت بدورها الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو عقب عودتها من رحلة عمل في هونج كونج ما تظن أنه نزلة برد عادية لكن يتضح بعد ذلك أنها مصابة بفيروس مميت يقتلها بعد يومين فقط.