شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للملحن خالد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليا الملحن خالد عادل فى إحدى المستشفيات فى منطقة شبرا بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا وعدم قدرته على الحركة والتنفس ويعانى من وجود مياه على الرئة ويطلب من الجميع الدعاء له كما أكد فى تصريحات خاصة .

من جانبه قال شقيقه حسام عادل أنه مازال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل أيضا فى الطحال والتهاب حاد بالخلايا مع تحسن حالته نسبيا، مشيرا إلى أنه يجرى غدا أشعة على الرئة ويتمنى من الله شفاؤه على خير.

وعانى مؤخرا الملحن خالد عادل من فشل كلوى حيث أنه من حوالى 5 سنين عانى من فشل فى الكليتين، ورفض جسده كلى كان قد زرعها من قبل.

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وطرح مؤخرا خالد عادل مؤخرا أغنية "على قد المسئولية" وكانت خاصة بكأس أمم افريقيا وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيى وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

وشارك فى غنائها 4 ملحنين من ضمنهم وهم محمود الخيامى،وأحمد البرازيلى، أحمد مصطفى، أحمد محيى ، والفنان الكوميدى اسلام محى والمطربه التونيسيه سها وشارك فى الظهور فى الكليب عدد من الشخصيات العامه والاعلاميين ومن اخراج احمد العربى .

الملحن خالد عادل غنى من ألحانه. نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهما.