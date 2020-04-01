شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بى بالقناع الطبى على لوحه جدارية ضخمة ..شاهد الفيديو واعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية ، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع خوفا من فيروس كورونا ، و هي الصورة التي تم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة .

و بدورها قامت كاردي بي بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام ، علقت كاردى علي الصورة فكتبت : "هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا " .

ففي الأسبوع الماضي ، ظهرت كاردي بي و هي ترتدي قناع يخفي جزء من وجهها لكي تخبر الجميع أن يأخذوا فيروس كورونا على محمل الجد والبقاء في المنزل.

وفي موقع MSN أكد فالنتاين قائلا : " تلقيت بعض الرسائل من الناس تشكرني على القيام بهذا العمل الفني لأنها تجعل الناس أكثر وعيا بما يحدث خلال الفترة الحالية ".



كاردي بي علي لوحة جدارية

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من جهة أخري يبدو أن اسم النجمة العالمية كاردي بي أرتبط بأثارة الجدل ، حيث صرحت مؤخرا النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 27 عام ) بأنها بدأت تعتقد أن بعض المشاهير يتقاضون المال ليقولوا إنهم مصابون بفيروس كورونا، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل، وهي نظرية مؤامرة تم تداولها على الإنترنت وسط انتشار الوباء .. حقا لم أكن أدرك أن القيام بهذا العمل الفني يمكن أن يكون له تأثيرعلى المجتمع ليجعل الناس يأخذون هذا على محمل الجد وهذا أمرمدهش بالنسبة لي " .

و حسب موقع " BET " أنه على الرغم من عدم رد كاردي بشكل مباشرة علي الأمر، إلا أن نجم هوليوود الشهير إدريس إلبا تحدث لاحقا ونفى الأقاويل المنتشرة بأن المشاهير يحصلون علي المال ليؤكدوا أنهم مصابون بالفيروس موضحا أن التفكير علي هذا النجو ما هو إلا غباء .