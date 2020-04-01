بدون دوبلير.. مارجوت روبي تؤدى المهام الصعبة بنفسها فى فيلم Birds of Prey

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع النجمة العالمية مارجوت روبي بالكثير من المواهب والمهارات، فدائماً ما تنجح في تقمص الشخصية التي تجسدها بشكل كبير، وتسعى بشكل مستمر في العمل على نفسها لتطوير أداءها في الأدوار الجديدة التي تخوضها، وكان آخرها فيلم Birds of Prey الذي عرض أول فبراير الماضي بدور العرض السينمائي.
ونجحت روبي في رفع مستوى أداءها بشكل كبير في الكثير من مشاهد الفيلم، وقامت بتنفيذ الكثير من المشاهد الصعبة بنفسها وبدون دوبلير، بالإضافة إلى تعلمها كيفية التزلج بنفسها، ولم تستعن بدوبلير فى مشهد مطاردتها للسيارة.
وكشف القائمون على الفيلم عن استعدادات النجمة العالمية ومهاراتها وراء الكاميرات في التزلج بدون مساعدة أي مدربين أو دوبلير، وهو الأمر الذي سهل بشكل كبير إتمام المشهد بكل احترافية ومهارة بدون تدخل من أحد لمساعدتها.
فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".، العمل طرح تحت اسمBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليونا و500 ألف دولار أمريكى، حيث طرح في 4236 صالة عرض فى مختلف أنحاء العالم.
الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.
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