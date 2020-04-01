شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تشويق وإثارة بالموسم الرابع من La Casa De Papel بأول خمس حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار الكثير من متابعى المسلسلات العالمية لشبكة نيتفلكس، يوم الجمعة 3 أبريل المقبل، بسبب طرح الموسم الرابع للعمل الإسبانى المنتظر La Casa De Papel، أو Money Heist، ويتكون الموسم الجديد من 8 حلقات، ستُطرح دفعة واحدة كعادة منصة البث.

أول خمس حلقات من الموسم الرابع لـLa Casa De Papel، أتسمت بالتشويق والإثارة، والإبتعاد عن الملل الذى سيطر على أغلب حلقات الموسم الثالث الذى طرح فى 19 يوليو من العام الماضى 2019.

ودون حرق أحداث من الموسم المنتظر، فإن العمل يتسم بسرعة الأحداث، والتغييرات المفاجئة، التى لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته التى طرحت فى 2 مايو من عام 2017، وسيعد هذا الموسم نقلة جديدة فى المسلسل.

الموسم الجديد يدور حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، وذلك لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

Advertisements

مسلسل La Casa De Papel الأسبانى، من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.



La Casa De Papel



La Casa De Papel

La Casa De Papel



La Casa De Papel

La Casa De Papel



La Casa De Papel

La Casa De Papel



La Casa De Papel

La Casa De Papel