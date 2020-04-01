شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية حياة الفهد تتعرض لهجوم شرس بعد مطالبتها بطرد الوافدين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الممثلة الكويتية حياة الفهد لهجوم شرس من رواد التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بعدما طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح".

وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لحديث الفهد واحتل اسمها الترند فى مواقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، وجاءت التعليقات السلبية ضدها كالتالى:

"قمة العنصرية من فنانة خدعت أجيالًا، تبا لكل دموع التمثيل"، و"وحشية لا حدود لها"، و"سقوط مدوٍ للفنانة الكويتية، الله المستعان".

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وجاء رأى آخر يقول: عندما يقولون لك: "الفن يهذب الروح، والفنان ملك الإنسانية"، تفضلوا هذه حياة الفهد من أعمدة الفن العربي والخليجي، تُطالب بطرد الوافدين والأجانب وإلقائهم في الصحراء وعدم علاجهم !!

وحشية لا حدود لها، بل حتى الوحوش أرحم منكم !!

يشار إلى أن الفنانة حياة الفهد من أشهر نجمات دولة الكويت، قدمت العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية الناجحة، ولقبت بـ"سيدة الشاشة الخليجية".