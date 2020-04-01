جومانا بوعيد تضع توأمها الاول بعمر الخمسين

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 08:54 مساءً - رزقت الإعلامية اللبنانية جومانا بوعيد بتوأم صبي وفتاة، وكشفت عن اسميهما. ونشرت جومانا بوعيد صورة طفليها، عبر حسابها على انستغرام، كاشفة أنها اختارت لهما اسم “مالك وكلوي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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