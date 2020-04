إدريس ألبا يعلن شفائه هو وزوجته من فيروس”كورونا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 08:54 مساءً - بعد أن اعلن اصابته بفيروس كورونا يوم 16 مارس الماضي بعد مخالطته لزوجة رئيس الوزراء الكندي، اليوم يعلن النجم البريطانى “إدريس ألبا”عن انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصه به وبزوجته عارضة الأزياء “سابرينا دوور” التى رفضت تركه خلال فترة الحجر الصحي مما ادي لإنتقال العدوي بينهما وإصابتها بالفيروس.

وأعلن ادريس البا عن تعافيه وزوجته من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “نحن تخطينا فترة العزل ولكن ما زلنا عالقين في “المكسيك” ولا نتمكن من العودة إلى لندن بسبب توقف الطيران، لذلك علينا الانتظار”.

وأضاف ألبا :”نحن بخير وشاكرين أن الأسوأ مر” مشيرًا إلي أنه لم تظهر اي أعراض عليه خلال فترة الإصابه بالفيروس

والجدير بالذكر أن اشهر أعمال النجم البريطاني ذو الاصول الافريقيه هو فيلم “The Mountain Between Us” مشاركًا بطولته النجمة العالمية ” كيت وينسلت”من إخراج الفلسلطينى هانى أبو أسعد، والذي تم عرضه في السينمات عام 2017.

