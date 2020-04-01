نتفليكس تعرض فيلمًا جديدًا لماغي بو غصن أسبوعيًا

Apr 01, 2020
أعلنت شبكة Netflix العالمية، عن خطوة إطلاقها أسبوعياً، لفيلم لبنانيّ جديد، للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن، في إطار الإصدارات الجديدة التي تطرحها عبر منصتها يومياً. وبذلك سيتسنى لمحبي أفلام ماغي متابعة هذه الأعمال مجدداً، حيث ستصبح أفلامها موجودة على الشبكة العالمية بدءً من اليوم. وقد اختارت نتفليكس البدء بفيلم (حبة كاراميل) الذي صار متوفراً الآن، وهو العمل الذي جمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مسلسل (كاراميل) عند عرضه.
نذكر أنّ خطوة نتفلكس هذه مهمة جداً وقيمة اتجاه السينما اللبنانية ومحبيها، حيث تقوم لأول مرة بتخصيص محطة أسبوعية، مع فيلم لبناني جديد من إنتاج Eagle Films/ جمال سنان.
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