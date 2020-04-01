يسرا تنهار باكية بعد طلب مايا دياب.. والأخيرة لم تتمالك نفسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة المصرية يسرا في نوبة بكاء وذلك عندما طلبت منها الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية على أن تقدمها لمن تشاء فلم تجد يسرا أفضل من الغناء لوالدتها، وبالفعل بدأت تغني "ست الحبايب" للفنانة الراحلة فايزة أحمد، إلا أنها لم تتمالك نفسها، ما جعل "مايا" تبكي على وقع الموقف المؤثر.

وقالت مايا دياب، خلال استضافتها الفنانة يسرا، في برنامجها الذي تبثه "لايف" عبر "إنستغرام" من الحجر المنزلي: "بكيتينا، يسرا بحبك كتير والله بيعرف أد إيه دموعك كتير غاليين بعتذر الله يحميكي ووالدتك بمحل أحسن وشايفتك، اضحكي بنموت فيكي يا قمرة الدنيا كلها".

وأدلت يسرا بالعديد من التصريحات خلال البرنامج، فقالت إنها تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "دهب عيرة" في مصر، مبينًة أنها خائفة من فيروس كورونا، ولا تستقوي عليه من خلال استمرارها في تصوير عملها، وأضافت أن فريق العمل يأخذ احتياطاته اللازمة ويلجأ إلى قياس حرارة كل فريق التصوير من الصغير إلى الكبير قبل وأثناء العمل.

وأكدت يسرا أنها وفريق عملها في المسلسل مضطرين لمواصلة التصوير، مردفًة: "عايزين نأمن لقمة عيش كل الأشخاص الذين هم بحاجة إلى رزقهم"، وأشارت إلى أنها لو كان الأمر بيدها لجسلت في منزلها دون خروج على الإطلاق إلا أنها تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وتابعت: "اللي بعمله في بيتي من احتياطات بعمله في التصوير".

وأكدت يسرا أن مصر وشعبها والعالم أجمع سيعبر هذه المرحلة الصعبة مطالبًة الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أوردتها منظمة الصحة العالمية، سواء من ناحية النظافة الشخصية أو تناول أطعمة مفيدة للجهاز المناعي.

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وعلقت على الثنائية الأفضل التي شاركتها الأعمال الفنية على الصعيد السينمائي قائلًة إنها من حظها أنها عملت مع الجميع إلا أن الثنائية الأفضل مع عادل إمام، إضافة إلى أن عملها مع الراحل أحمد زكي لن يُنسى، وأكملت: "لكن عادل قدمت معه حوالي 17 فيلم وكل فيلم له موضوع مختلف عن الآخر".

ووجهّت مايا دياب سؤالًا إلى يسرا وصفته الثانية بالغريب، وكان عن حلم تريد الفنانة المصرية تحقيقه ويتعلق برؤية أحد الفنانين وقضاء يوم معه في منزله، فقالت يسرا: "إيه السؤال الغريب ده، مش قادرة أفكر اتخضيت من السؤال ولكني أريد أن يتم لمّ شمل الفنانين من كل مكان في لبنان ومصر وغيرها لأننا دائمًا لا نلتقي إلا في ظروف عملية".

وردّت مايا دياب: "أنا بحسدكن كتير على المحبة يا يسرا والتي تجمع بين الفنانين المصريين وألفة كتير كبيرة ونحنا بنفتقدها في لبنان"، فقالت يسرا: "دول العيلة الكبيرة لما بحتاج حد في لحظة بلاقي طوابير وهناك أشخاص عزيزة على قلبي أكثر من غيرهم ومقدرش أبدي حد على حد".

يُذكر أن يسرا، ستظهر في رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، ويشاركها البطولة جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح ‏عبدالعزيز وإنتاج العدل جروب.