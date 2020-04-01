كيفانش تاتليتوغ يكشف نتيجة تحاليل فيروس كورونا بعد شعوره بأعراضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، على طمأنة جمهوره بعدما تم نقله إلى المستشفى للخضوع للاختبارات عقب شعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف الفنان التركي، عن نتيجة تحاليل فيروس "كورونا"، حيث أكد أن النتيجة جاءت سلبية، وأنه ليس مصابا بالفيروس الخطير.

ونشر "كيفانش"، تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها :"تم الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحص، تمت متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، علمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية".

وكان بطل مسلسل العشق الممنوع قد أثار مخاوف جمهوره بعدما أعلن عن شعوره بأعراض الفيروس، حيث قال في تغريدة أخرى :"مرحباً للجميع، منذ 15 يوما وأنا في البيت مع زوجتي، لكن ذهبت للمستشفى لأن كانت لدي بعض الشكاوى "العوارض" وخضعت للفحوصات، لا تقلقوا من فضلكم، أنا بخير للغاية وأنتظر نتائج الفحوصات".

يذكر أن كيفانش قرر في وقت سابق شراء كوخ له هو زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، لقضاء مدة العزل المزلي فيه والابتعاد عن مدينة إسطنبول.

Advertisements

كما رفض النجم الزيارات العائلية، وقرر اختيار العزل المنزلي والبقاء مع الحيوانات التي يملكها في محاولة منه لتفادي فيروس كورونا الذي انتشر بطريقة مرعبة في تركيا مؤخرًا، إذ وصلت عدد الحالات المسجلة هناك حتى اللحظة إلى ما يقارب الـ13 ألف حالة، على الرغم من أنَّ تركيا كانت من أواخر الدول التي اجتاحها الفيروس.

وكسب كيفانش شهرة كبيرة بعد ظهوره في مسلسل "نور"، الذي دُبلج إلى اللغة العربية وله العديد من المسلسلات الأخرى التي دُبلجت بنفس الطريقة، ومنها مسلسل "العشق الممنوع"، الذي شاركته فيه النجمة بيرين سات، ومسلسل "عودة مهند" وغيرها من المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور.

عاش "كيفانش" في مسقط رأسه أضنة حيث تلقى تعليمه الثانوي هناك، وخلال سنوات الدراسة ظهرت موهبه في لعبة كرة السلة، ما دفعه للتوجه إلى إسطنبول للعب في عدد من فرق المقدمة التركية، ومع النجاح الكبير الذي حققه في ميادين اللعبة، أصبح يتطلع لتحقيق حلم الطفولة بالانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA، إلا أن "أحلامه الوردية" اصطدمت بصخرة الواقع عندما تعرض لإصابةٍ خطرة أنهت مسيرته الرياضية، ليتجه إلى عالم الفن بعد ذلك.