مي حريري تتحدى: لنشوف بعد كورونا من سيكون صاحب الجسم الأجمل! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا تترك الفنانة مي حريري فرصة إلا وعبرت فيها على نواياها الطيبة التي تحمل قي طياتها كل الخير لمن حولها، من خلال الدعوة إلى أخذ الحيطة والحذر وملازمة المنزل منعا لتفشي فيروس كورونا.

وكان لحريري مبادرة بانضمامها للحملة التي بدأها عدد من أصحاب الخير بتقديم تبرّعات ماليّة في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان في زمن كورونا.

وعلى الرغم من أن مي حريري تكتّمت عن هذا الخبر إلا أن مصادر مقربة منها كشفت أنها قدّمت شيكا مصرفيا من أحد البنوك اللبنانية بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى عدد كبير من الأسر الفقيرة على امتداد الوطن إضافة إلى مستشفيات حكوميّة وأيضاً إلى الصليب الأحمر اللبناني .

وفي هذا الإطار، تتحضر الفنانة لإطلاق أغنيتها الجديدة "عشان الخير" وهي من توزيع طوني سابا، وتأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وحالة الهلع المهيمنة على عدد كبير من المواطنين.

ووثقت الفنانة اللبنانية في مقطع فيديو خاص لـ"فوشيا" الأجواء التي تعيشها من داخل الحجر المنزلي في بيروت، على غرار نجوم الفن والمشاهير عربيًا وعالميًا.

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وكانت مي حريري قد نشرت في وقت سابق مقطعا من يومياتها، حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"للفنانين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال.

كما نشرت مي حريري صورة لها وعبرت عن رغبتها في السفر قائلة: "‏عبالي سافر بس لوين؟؟؟ خليك بالبيت ‏لا سلامتك".

تجدر الإشارة، إلى أن مي حريري كانت قد دعت المرأة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار من كل عام ، إلى أن تتسلّح بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتها مؤكّدة أن المرأة مصدر إلهام .

كما وجّهت مي رسالة احترام وتحيّة إلى النساء اللبنانيات اللواتي تبوأن مناصب مهمّة وأثبتن جدارتهنّ في كافة المجالات حيث كتبت : " تسلحي بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتك التي تتحدى العجز والكسر وكل من قال عن المرأة إنها نصف عقل، فأنت مصدر إلهام " .

وختمت: "تحية الى النساء اللبنانيات بالأخص اللواتي تبوأن مناصب مهمة وأثبتن جدارتهن في كافة المجالات.