الفنانة غدير السبتي تكشف تفاصيل إصابة ابنتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، تفاصيل الحالة الصحية لابنتها الشابة، التي أُصيبت بفيروس كورونا.وقالت غدير خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "صحتها بخير، يوم جيدة، ويوم تكون متعبة، هي أزمة وأتمنى أن تنتهي".
وأضافت، أنها دخلت مستشفى جابر، المخصص لعلاج فيروس كورونا، موضحةً أنها جاءت من لندن وكانت متعبة: "وقتها كان عندها صداع شديد، وجسمها تعبان، والأطباء فحصوها وقالوا لا تعاني من أي شيء، وهي مشكلة بالجويب الأنفية".
وأردفت: "بعدها زارنا 14 شخصًا من أهلي، وقلقت ولذلك قررنا الكشف عليها، واتضح أنها مصابة بفيروس كورونا".
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