مشاهير لبنان يصفقون للأطباء من شرفات المنازل

القاهرة – لايف ستايل
وجّه عدد من الإعلاميين والفنانين دعوة إلى جميع المواطنين اللبنانيين للوقوف اليوم الأحد ٢٩ الساعة ٨ مساءً على شرفات المنازل للتصفيق مدّة دقيقة للفريق الطبي اللبناني الذي يعمل جاهداً لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
تصفيق اللبنانين يأتي تقديراً للتضحيات التي يقوم بها الأطباء، الممرضات والممرضين، عمال التنظيم في المستشفيات، الصيادلة وكل عامل في المجال الطبي في سبيل مواجهة كورونا ومعالجة المرضى والحفاظ على صحة المواطنين.
يشارك في الدعوة عدد من المشاهير اللبنانين من بينهم على جابر مدير عام شبكة MBC، والفنان راغب علامة، والفنان عاصي الحلاني، والإعلامي نيشان.
وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.
وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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