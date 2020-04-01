هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هنا الزاهد بـ لوك جديد، حيث ظهرت بالشعر الذهبي المائل إلى اللون الثلجي مع ترك خصلاته بشكل مموج. وارتدت هنا الزاهد بلوزة صيفية باللون الأسود الأنيق مما جعلها تظهر بشكل جمالي يخطف الأنظار، مع ارتداء نظارة على الموضة. واعتمدت على المكياج الناعم، حيث وضعت الألوان البرتقالية في الشفاة مع البلاشر المتميز. Advertisements قد يهمك أيضا: فيديو جديد لـ هنا الزاهد عبر تيك توك أحلى سلايف هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

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