سمية الخشاب تدعو المقتدرين للتبرع لـ"تحيا مصر" لمواجهة كورونا

أعلنت النجمة سمية الخشاب كامل دعمها لصندوق "تحيا مصر"، للمساعدة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد في مصر.
وقالت الخشاب، إنها تدعو المقتدرين على التبرع لصالح الصندوق، لمساعدة الأسر الفقيرة المتضررة من "كورونا"، وتوفير كامل دعمه في طرق مواجهة هذا الوباء، لنتجاوز هذه الأزمة بسلام.
يذكر أن سمية الخشاب دعمت الفنانة رولا محمود بعد إصابتها بفيروس كورونا في إنجلترا، حيث دعت لها بسرعة الشفاء من هذا الوباء اللعين، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.
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