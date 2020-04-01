طرح الحلقة الأولى من برنامج "تشك تشك تشوك" لـ سامو زين

طرح الفنان سامو زين، برنامج "تشك تشك تشوك" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، والحلقة مكونة من عدة دقائق.

قال سامو زين، عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام" :"وهلأ صار فيكم تحضرو الحلقة الأولى من برنامج تشك تشك تشوك حصريا على اليوتيوب الرابط في البايو مع الإخوة المشاكل".

وتابع قائلًا: "الخال وفابيو وما تنسو تتركو تعليقاتكم علشان الحلقة الثانية يوم الأحد نار نار نار ورح تولع بينا الله يعيني عليهم ويعينهم على اللي بدو يصير .. وإن شاء الله دايما تكونوا بخير ونحاول نرسم الابتسامة على وجوهكم حبايبي الله يحفظكم بتمنالكم مشاهدة ممتعة".

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