حفل لفرقة كايرو ستيبس على موقع يوتيوب يوم الاثنين

أعلنت فرقة كايرو ستيبس عن الظهور للجمهور في حفل أون يذاع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم الأثنين المقبل 6 أبريل.

اشتهرت الفرقة من خلال مقطوعات موسيقى الجاز، وسوف تبدأ حفلها الساعة 9 مساءً، لتقوم الفرقة بتقديم مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية التي تأثر بها كافة المتابعين. قد يهمك أيضا: تعرف على موعد حفل مدحت صالح أونلاين مي كساب تبث حفلا لها على يوتيوب الخميس

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