صفاء أبو السعود تنعي الراحل جورج سيدهم وتصفه بـ"الرجل الشهم"

"فنان وإنسان لا يعوض".. هكذا نعت الفنانة والإعلامية المصرية صفاء أبوالسعود، الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، عن عمر 82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدة أن للراحل الكثير من الأفضال التي يشهد بها أغلب نجوم الوسط الفني، وأنه كان يتميز بشهادة وأصالة أولاد البلد، والأخلاق العالية التي جعلته منه حبق "فنان وإنسان لا يعوض".

وولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، بجنوب مصر عام ١٩٣٨، وتخرج من كلية الزراعة عام ١٩٦١، وبدأ مشواره الفني من خلال فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مع سمير غانم والضيف أحمد، وقدم للحياة الفنية مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية من أشهرها مسرحيات المتزوجون، موسيقى في الحي الشرقي، حب في التخشيبة، أهلا يا دكتور، كما شارك ف بطولة العديد من الأفلام منها شباب مجنون جدا، شاطئ المرح، الزواج على الطريقة الحديثة، ٣٠ يوم في السجن، الشقة من حق الزوجة والجراج.

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