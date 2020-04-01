بالفيديو| طرح الإعلان الأول لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" البرومو التشويقي الأول لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام.
واستعرض الفيديو أحد المشاهد الكوميدية التي جمعت بين الزعيم وحمدي الميرغني، حيث طلب الزعيم من حمدي أن يغسل وجهه، ليرد الميرغني: "ما أنا كده غاسله".
وعلق الميرغني على الفيديو: "أحلى حاجة حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام على أو س إن، وإن شاء الله قريبًا إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل".
مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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