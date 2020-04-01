فيديو.. حسن الرداد يعلن دعمه لمبادرة "علشان الدم ما يقلش".. ويتحدى هؤلاء الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلن الفنان حسن الرداد، مشاركته ودعمه لمبادرة "علشان الدم ما يقلش"، لصالح المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه.

وقال الرداد، في فيديو له عبر "إنستجرام" : " إحنا بنمر بظروف صعبة جدًا، وده اكتر وقت محتاجين نقف جنب بعض فيه، ومفيش أهم من صحة الإنسان".

وتابع : "فيه ناس كتير قدرها إنها تفضل تتبرع عشان الدم مايقلش، عشان كده أنا بدعم مبادرة لتشجيع الناس للتبرع بالدم لننقذ أهالينا، وذلك لصالح المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه على مستوى الجمهورية".

وأضاف :" أهم حاجة نخلي بالنا من نفسنا ونروح في الوقت المناسب والمخصص لذلك، وبتحدي بمبادرة علشان الدم ما يقلش، عمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وايمي سمير غانم وأحمد السقا وهشام ماجد".