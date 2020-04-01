محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع زوجها الفنان حمدي الميرغني لتهنئه بعيد ميلاده. وكتبت إسراء: "لن أقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول أنت الخير لكل عام". ورد الميرغني على إسراء قائلا: "وأنا لن أقول سوى كل عام وأنا أُحبك". يُذكر أن الفنان حمدي الميرغني من مواليد 1 أبريل، وينتظر عرض مسلسله "اتنين في الصندوق" مع الفنان محمد أسامة، ومسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسائل رومانسية بين حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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