"كل سنة وأنت طيب يا عسلية".. نجوم مسرح مصر يهنئون حمدي الميرغني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص معظم نجوم مسرح مصر، على تهنئة زميلهم الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 1 أبريل، وقاموا بنشر رسائل التهنئة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز هذه الرسائل:

ويزو

حرصت الفنانة ويزو، على تهنئة صديقها الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده، ونشرت صورة جديدة برفقة حمدي الميرغني وزوجته على "إنستجرام"، وعلقت علي الصورة قائلة: "حمدي يا حمدي يا حتة سكرة ، كل سنة وإنت طيب يا عسلية الحياة وعقبال مليون سنه يا سكر".

محمد أنور

كما هنأ الفنان محمد أنور، صديقه، حمدى الميرغنى، متمنيًا له عاما سعيدا، قائلا بطريقته الساخرة: "يارب نرجع نبوس بعض تانى من غير ما نخاف، مع إنى بصراحة كده كده كنت بخاف أبوسك أصلا".

Advertisements

علي ربيع

نشر نجم مسرح مصر علي ربيع عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة له بصحبة الفنان حمدى الميرغني، وهى نفس الصورة التى نشرها حمدى الميرغنى لتهنئة على ربيع بعيد ميلاده.

وعلق ربيع على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا حمدي وعقبال مليون سنة ودايما مبسوط ومكسر الدنيا"، ورد الميرغني: "حبيبي يارفيق الدرب والبرج ...وأنت طيب يا أخويا وإن شاءالله سنة سعيدة علينا جميعًا".

أوس أوس

ونشر الفنان أوس أوس صورة وهو يحمل حمدي الميرغني، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب ياحموووود ياغالى وربنا يسعدك ويقويك يا أبو تمارا ياعسل وعملتلك إيديت وحطيتلك سِنة أهو، واستنوا زيكا وشوقة قريبا باذن الله اتنين فى الصندوق".

كريم عفيفي

كما نشر الفنان كريم عفيفي، صورة تجمعه بعلي ربيع وحمدي الميرغني، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا انتيمو يا واحشنى سنة حلوة عليك يابو الصحاب"