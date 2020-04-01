كارولين عزمي: أحداث "قوت القلوب" قريبة من وجدان الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ



أعربت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل (قوت القلوب) الذي يعرض حاليا .. مشيرة إلى أن أحداث المسلسل قريبة من وجدان الناس.



وقالت كارولين عزمي ، في تصريح لها اليوم الأربعاء، إن المسلسل نال إعجاب عدد كبير من الجماهير لأنه يدور إطار اجتماعي قريب من حياة الطبقة الوسطى التي تمثل نسبة كبيرة في مصر لذلك وجدوا أحداث العمل قريبة من وجدانهم.



وأشارت إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى جنة وتعمل كعازفة في الأوبرا وأبيها محام كبير في مصر ويقع في حبها ابن الفنانة ماجدة زكي المحامي الذي يجسد دوره محمد أنور.



Advertisements

ولفتت إلى أن المسلسل يناقش قضايا مهمة لكن بأسلوب خفيف ومرح، متمنية أن تصل رسالة العمل بوضوح إلى الجمهور.. قائلة :

"إن أكثر ما يهمها هو مشاركتها بدور جيد في عمل فني متكامل العناصر ومع نجمة بحجم الفنانة ماجدة زكي التي تتمتع بشعبية كبيرة".



وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الأم "قوت القلوب" التي جسدتها الفنانة ماجدة زكي وتعمل حارسة في مدرسة حيث استشهد زوجها تاركا لها خمسة أولاد كل منهم له طريقته الخاصة في التفكير والسلوك يختلف عن الآخر.



ويشارك في بطولة المسلسل خالد زكي، سهر الصايغ ، إسلام جمال، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، ليلى عز العرب ، مصطفى درويش، نورهان، ديانا هشام، وسمر علام..وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

