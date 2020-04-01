نبيل الحلفاوي معلقا على رحيل فتحي: "كان مثالا رائعا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، يعلق بها على الأخبار المتداولة برحيل أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي عن الفريق.

وكتب الحلفاوي: "موقف طبيعي ومتوقع.. لاعب لم يهرب.. كان مثالا رائعا طوال دفاعه عن القلعة الحمراء. عقده انتهى ومن حقه أن يقرر خطوته القادمة. ربنا يوفقه، صحيح أنني أرى الأفضل بالنسبة له هو استمراره مع الأهلي. لكنه صاحب الشأن والقرار".

وتصدر هاشتاج "فتحي" قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، مع تردد أنباء عن رغبة فتحي في عدم التجديد للنادي الأهلي، وأصدر أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بياناً رسمياً على صفحته الشخصية على إنستجرام يكشف فيه كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

وتابع فتحي: "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".