محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر المنتج تامر مرسي فيديو عبر حسابه على إنستجرام، أغنية جديدة لأبلة فاهيتا، لفيروس كورونا، بعنوان "الكوارنتينا". الأغنية على لحن أغنية طاير يا هوى لمحمد رشدي، وظهر بها بعض الفنانين منهم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وأحمد صلاح حسني. ويعود برنامج أبلة فاهيتا غدا الخميس، على قناة أون، ويعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بمشاركة عمرو يوسف وأحمد صلاح حسني.. أبلة فاهيتا تغنى "الكوارنتينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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