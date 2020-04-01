فن ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تكشف عن مفاجأة لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:


حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وفاجأت شيرين جمهورها اليوم، باستعدادها لطرح أغنية جديدة وصفتها بأنها من أقرب الأغاني لقبلها.


وكتبت: "إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه، وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم، فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني، بحبكم".

وكانت شيرين ستحيي حفلا غنائيا بالعاصمة الرياض، الشهر الماضي، بمشاركة المطرب مطرف المطرف، وتم إلغاء الحفل نظرا لانتشار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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