شيرين عبدالوهاب تكشف عن مفاجأة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:



حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وفاجأت شيرين جمهورها اليوم، باستعدادها لطرح أغنية جديدة وصفتها بأنها من أقرب الأغاني لقبلها.



وكتبت: "إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه، وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم، فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني، بحبكم".

وكانت شيرين ستحيي حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، الشهر الماضي، بمشاركة المطرب مطرف المطرف، وتم إلغاء الحفل نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد