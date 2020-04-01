فيديو.. ابنة سيرين عبدالنور وشقيقتها داخل المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:



نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه شقيقتها "سابين" وابنتها "تاليا"



وظهرت "سيرين" و"سابين" يحضرن أحد الوصفات، وقالت سيرين: "نحنا حبينا نعلم العالم شي مفيد، وكيف يبهتموا بولادن، ونعمل وصفة وسط اليوم اللي بيزهق".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا" الذي عرض منذ فترة، وهو من بطولة يعقوب الفرحان، وبوسي.