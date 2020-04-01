مخرج " أسود فاتح " لـ" الخليج 365: احتمالية عرض العمل في رمضان قائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أكد المخرج كريم العدل مخرج مسلسل "أسود فاتح " للفنانة هيفاء وهبي أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أسرة المسلسل واحتجازهم في لبنان بسبب الكورونا إلا أن احتمالية عرض المسلسل فى رمضان ما زالت قائمة.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: " لم يتخذ أي قرار رسمي حول موعد طرحه في رمضان أم خارجه، وهناك احتمالية موجودة لعرض المسلسل فى رمضان نعمل عليها حاليا، و إذا لم يتم طرح العمل فى رمضان لن نشعر بالضيق فإن الظروف الحالية في العالم أجمع و ليست مقتصرة على المسلسل فقط و يقدر الله و ماشاء يفعل ".

وأضاف:" نحن انتهينا من تصوير حوالي نصف مشاهد العمل ومتوقفين لمدة 4 أيام نعود بعدها لاستكمال التصوير، وإذا استطعنا اللحاق بالعرض فى الموسم الرمضاني سنستكمل التصوير إلى أن نعود إلى مصر، وإذا لم نتمكن من اللحاق سوف نعود إلى مصر ونستكمل التصوير بعد العيد بمشيئة الله ".

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وعن التعاون مع هيفاء وهبى خلال العمل قال: "سعيد جدا و مستمتع للغاية بالتجربة مع هيفاء وهى تذاكر الشخصية وتعمل على الورق الخاص بها بشكل رائع و لديها حماس قوي، وأتمنى أن يكون هذا العمل إضافة لمسيرتها الفنية على الرغم من أن مسيرتها الفنيه تتحدث عن نفسها".

وعن تحمسه لإخراج العمل يقول: "أول سبب هو شركة الإنتاج التابعه لأستاذ صادق الصباح و أنور الصباح، فنحن نتمنى التعاون معا منذ وقت طويل، حانت الفرصة، أيضا تحمست جدا لسيناريو العمل فهو يتحدث عن الإنسان بشكل عام وإن كل شخص مهما كان شريرا أو طيبا فإنه ليس أسود تماما أو أبيض تماما".

وعن الاحتياطات الوقائية التي تتخذها أسرة المسلسل لمواجهة فيروس كورونا المنتشر حاليا قال:" يتم تعقيم مكان التصوير قبل وصولنا بساعتين ونقوم بارتداء الكمامات والقفازات، ونعمل بطاقم عمل قليل العدد لا يتعدى 40 شخصا.