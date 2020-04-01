تراند اليوم : فنانة شهيرة:: ملينا خلاص البلاد خربانة وما يحدث مثل شراء المخدرات

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الكويتية حياة الفهد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها العنصرية ضد العمالة في دولة الكويت، بعد ما ناشدت الحكومة بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من غير الكويتيين إلى بلادهم.

وطالبت حياة الفهد، خلال مداخلة هاتفية عبر تليفزيون الكويت، بترحيل العمالة للحد من انتشار "كورونا" وتخفيف العبء على بلادها، وقالت: «احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات.. البلاد خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشئون لازم توقف ويجب تسفير العمالة الزائدة إلى دولهم، فـ الكويت لا يتحمل هذا العدد».

وأضافت حياة الفهد: "بعت السائق ليشتري كيس بصل ووجده بنحو 12 دينارا كويتيا"، واصفة ما حدث بأنه مثل شراء المخدرات.

حياة الفهد، ممثلة ومذيعة وكاتبة كويتية. وتعد من أبرز فنانات الخليج وبجانب كونها ممثلة، فإن لها محاولات شعرية ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات حيث قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم «عتاب» صدر في نهاية سبعينات القرن العشرين