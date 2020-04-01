تراند اليوم : شاهد.. راقصة شهيرة تثير الغضب بتهكمها على النقاب والجنة

حالة من الغضب أثارتها الراقصة التونسية نرمين صفر المعروفة براقصة الكورونا تدوينة اعلنت فيها انها تنوي اعتزل الفن وارتداء النقاب.

وكتبت نرمين صفر في تدوينتها على حسابها على انستغرام: “سأعتزل الفن وأرتدي نقاب قول سبحان الله 7 مرات دز جام تدخل الجنة”.

وكانت نرمين صفر قد أثارت الجدل بعد نشرها فيديوهات ظهرت فيها وهي ترقص مرتدية الكمامة والكفوف بحجة توعية الناس وحثهم على التزام العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وقد أثارت هذه التدوينة الجدل حيث اعتبر الكثيرين انها لم توفق بهذه الكذبة حيث قالت احدى متابعاتها: “كذبة أبريل أما كان اخترت كذبة أخرى أحسن”.