نادية الجندي لسيدتي: هكذا أقضي وقت الحجر داخل غرفتي في الفندق في بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 07:42 مساءً - في فندق في العاصمة اللبنانية بيروت، تقيم النجمة نادية الجندي داخل غرفتها، ملتزمة بالحجر الصحي، بعد إيقاف تصوير مسلسلها "نساء من دهب" حيث تعذرت عودتها إلى القاهرة بعد إقفال مطار بيروت الدولي، والتزامها بتصوير لا تعرف متى سيستأنف.

عندما حضرت إلى بيروت قبل أكثر من شهرين مع زميلاتها نبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب، كانت أحلامها كبيرة، العودة بعمل ضخم عبر الشاشة الصغيرة، مع نجمات كبيرات، ومسلسل حجز مكانه في الصفوف الأمامية فور الإعلان عنه، وبالفعل تمكّنت من تصوير جزء كبير من المسلسل، قبل انتشار وباء الكورونا في لبنان، وتوقّف تصوير كلّ الأعمال الدراميّة.



في اتصال مع " الخليج 365" قالت الجندي إنها تشعر بالقلق، لكنها تسلّم أمرها لله، وتشعر أن الفترة المقبلة ستحمل انفراجاً.

نسألها:

نادية الجندي



_ ماذا عن تصوير " نساء من دهب" هل سيستأنف قريباً أم أن الأمور لا تزال غير واضحة؟



_ حالياً التصوير توقف، ونحن بانتظار الفرج، لا نعرف متى سنعاود التصوير ونأمل أن يكون في القريب العاجل في حال سارت الأمور بطريقة إيجابية.



_ كم نسبة المشاهد التي تمّ إنجازها من العمل ككل؟



_ تقريباً صوّرنا ثلثي المسلسل ولم يتبق لدينا سوى حلقات قليلة.



_ هل تأملين أن يرى المسلسل النور في رمضان المقبل، أم أن التأجيل قد يطاله؟



_ بالطبع أتمنى من قلبي ان يبصر المسلسل النور، لكن كما تعلمين إيقاف التصوير كان أمراً خارجاً عن إرادتنا ونحن لا زلنا نأمّل خيراً خصوصاً أننا أنجزنا القسم الأكبر من التصوير.



_ ماذا تفعلين في بيروت في فترة الحجر المنزلي الطويلة؟



_ أنا ككل الناس، التزم غرفتي وأتابع باستمرار الأخبار وأنتظر الفرج.

الخيارات ليست متاحة، لكني متسلّحة بالصبر والإيمان.

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_ هل أنت قلقة من تداعيات وباء كورونا أم أنك تشعرين ان الفرج قريب؟



_ قلقة بالطبع، فما يحصل مخيف، لكنّي في كل الظروف التي أمرّ بها، كنت ولا زلت أسلّم أمري لله. إيماني به قوي، وأشعر أن هذه الغيمة السوداء ستنقشع قريباً.

نادية ونبيلة وسميحة وهالة



_ في الفندق تتواجد معك النجمات نبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة ايوب، هل تقوم إحداكن بزيارة الأخرى، أم أنكن تلتزمن غرفكن؟



_ بشكل عام كل منا تلتزم غرفتها، لكننا أحياناً نلتقي على نطاق ضيّق.



_ وجودك خارج مصر بعيداً عن عائلتك هل ضاعف من ضغط الحجر؟



_ بالطبع، فأنا اليوم داخل الفندق، والتصوير متوقّف، بعيدة عن بيتي وأسرتي وبلدي. لبنان بلدي الثاني وشعبه أهلي، لكن في ظروف كهذه يحتاج الإنسان إلى أن يكون بجوار أسرته وفي منزله. كما قلت سابقاً أسلّم أمري لله.



_ ماذا تقولين لجمهورك ومحبيك في هذه الأزمة الصعبة؟



_ اقول لهم إنها أزمة تطال الجميع، وهي ازمة ليست بالسهلة، علينا ان نعتمد على الله وان شاء الله ازمة وحتعدّي.