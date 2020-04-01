على طريقته الخاصة .. سليمان عيد يحتفل بعيد ميلاد حمدي المرغني

نشر الفنان سليمان عيد صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر سليمان عيد برفقة الفنان حمدي المرغني، كما هنأه بعيد ميلاد، قائلًا: كل سنه وانت طيب وبخير ياابوتمارا. ميلاد، قائلًا: كل سنه وانت طيب وبخير ياابوتمارا. Advertisements يذكر أن الفنانان حمدي المرغني وسليمان عيد يشاركان في بطولة مسلسل فلانتينو، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين.

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