فيديو .. سفنجالي يطرح أحدث كليباته This Is Kombat

طرح باند سفنجالي أحدث كليباته، والذي يحمل اسم This Is Kombat، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب This Is Kombat من ألبوم Sayonara. Advertisements يذكر أن باند سفنجالي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان Sayonara، وضم الألبوم على 9 أغاني من بينهم: Alcatraz، Freight Train، Quicksand، Labyrinth.

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