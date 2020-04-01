صور .. نادر حمدي يفاجئ جمهوره بأحدث أعماله في رمضان 2020

نشر الفنان نادر حمدي بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهر نادر داخل الاستوديو، وعلق على الصور قائلًا: بشتغل على حاجة يارب تعجبكم .. رمضان 2020. يذكر أن الفنان نادر حمدي طرح سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. سابقًا كليب بعنوان، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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