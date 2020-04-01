شاهد .. مزيكا تطرح برومو فوضت أمري لـ محمد محي

طرحت شركة مزيكا برومو أغنية فوضت أمري للفنان الكبير محمد محي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأغنية فوضت أمري من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محي، وتوزيع محمد العشي، كما تعد الأغنية
يذكر أن الفنان الكبير محمد محي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان سهرانين، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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