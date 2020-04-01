فيديو .. عاليا علي تطرح أحدث أغانيها مفيش راجل مبيخونشي

طرحت الفنانة عاليا علي أحدث أغنياتها، والتي تحمل أسم مفيش راجل مبيخونشي، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية مفيش راجل مبيخونشي من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع إسلام رفعت. Advertisements يذكر أن الفنانة عاليا علي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الله عليه، وهي من كلمات أحمد طلعت، وألحان عثمان جاد، وتوزيع إسلام رفعت، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا. أغنية بعنوان الله عليه، وهي من كلمات أحمد طلعت، وألحان عثمان جاد، وتوزيع إسلام رفعت، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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