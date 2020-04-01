فيديو .. هاني شاكر يطرح كليب ادعوا لمصر

طرح النجم الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية أحدث كليباته، والذي يحمل أسم ادعوا لمصر، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب ادعوا لمصر من إخراج هنا حافظ، والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع

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مدحت طه.

يذكر أن النجم الكبير هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عيد الحب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع

أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.