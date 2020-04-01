ممثل سوري يصوّبُ مسدساً إلى رأسه!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - صدم الممثل السوري ​طلال مارديني​ متابعيه إثر نشره صورة في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو في سيارته ويبدو فيها وهو يصوّب مسدساً نحو رأسه معلقاً عليها :"شكلو هاد الحل الوحيد ابقوا ذكرونا بالخير سامحونا مرفقاً بوسم خليك بالبيت ".

الأمر الذي دفع بمتابعيه إلى التساؤل :هل يعقل أن يُقدم هذا الممثل على قتل نفسه فعلاً؟، واستغرب الجميع منشور طلال مارديني، ودعوه في تعليقاتهم على الصورة إلى التفاؤل في ظل الأوضاع الراهنة، لكن اتضح أنه كان يمزح ويعبر بهذه الصورة عن انزعاجه من الاضطرار للبقاء في المنزل.

ثم ما لبث أن بدد طلال مارديني مخاوف جمهوره بنشره في اليوم التالي صورة له وهو مبتسم معلقاً عليها :"ابتسموا فان الله سيعطينا الأفضل الأفضل قادم و لكن الصبر ثم الصبر".



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