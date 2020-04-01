محمد عساف يدعم فنياً طفلاً من غزة -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن طريق الفن سهلاً بالنسبة للفنان الفلسطيني محمد عساف، فقد عانى كثيراً حتى تمكن من تحقيق حلمه بمشاركته في برنامج الهواة آراب أيدول في موسمه الثاني والذي توجه بلقب محبوب العرب، لذلك فإنه أخذ عهداً على نفسه أن يساعد ويدعم كل صاحب موهبة غنائية من أبناء وطنه والذين ليسوا محظوظين بتسليط الضوء عليهم وتحقيق حلمهم في الغناء، وقام عساف بتنفيذ هذا العهد فتبنى موهبة فلسطينية صغيرة وهو طفل يدعى ​جاسر الحمامي​ من غزة كان يغني في الشارع ليوصل صوته الجميل إلى الناس، وحين استمع إلى غنائه شخصياً وأعجب بإحساسه وصوته قرر أن يدعمه فنياً بدعم أيضاً من معهد ادوار سعيد والذي يشمل توفير ألحان خاصة وتقديم النصح والأخذ بيده الى عالم الشهرة.

ولاقى موقف ​محمد عساف​مع مواطنه الفلسطيني ترحيباً كبيراً وتقديراً من جمهوره الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً، علّ الحظ يخدم هذ الطفل الموهوب ليصبح فناناً ناجحاً كما محمد عساف.

وقد صدر فيديو كليب أغنية زينة البلدان للطفل من كلمات طارق جبريل ألحان: وائل اليازجي توزيع: محمد خيرة والكليب من إخراج: عبد الرحمن صباح وإنتاج محمد عساف.

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