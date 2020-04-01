إليسا وإنتصار وغيرهما من النجمات لا يمانعن الإنجاب من دون زواج أو مساكنة

ميرنا وليد - بيروت - خرجت بعض الفنانات عن قالب المألوف، فلم يجدن خجلاً من الكشف عن ميولهن ​الجنس​ية ورغبتهن في إقامة علاقات جنسية قبل ​الزواج​ متحدين التقاليد والأعراف، وخرجت إحداهن لتفاجئ الجميع بأنها عاشرت زوجها عامين قبل الزواج، مبررةً ذلك بأن العلاقة الجنسية قبل الزواج تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض، وأخرى إنشغالها بالفن جعلها تفكر في أن تنجب أطفالًا من دون زواج، بشرط أن يعترف الأب بالابن، وهذه التصريحات عرّضت هؤلاء النجمات للإنتقادات.

الممثلة المصرية ​منى هلا​، لم تكتفِ بالانتقادات التي تعرضت لها بعد الصور التي نشرتها مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية، فبررت أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار، معتبرة أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تماماً، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام".

الممثلة المصرية ​إنتصار​ كشفت أنها تشاهد ​الأفلام الإباحية​، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية، مشيرةً إلى إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي، وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها.

الفنانة ​مايا دياب​، أدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن معاشرتها زوجها عامين قبل أن يتزوجا. وأشارت الى أن ​الخيانة​ أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضاً، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائماً رداً على أزواجهن.

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المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة، إلا أن أعلانها بأن الجنس حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج، عرّضها للكثير من الهجوم والنقد، فأكدت على ذلك بأن هناك أشخاصا ترى ممارسة الجنس قبل الزواج حراما، ولا تستطيع أن تستوعب أنها حلال، مضيفة: "في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة الجنسية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض".

الفنانة ​إليسا​ كشفت أنها لا تمانع في ​الإنجاب​ من دون زواج، بشرط أن يعترف الأب بالإبن، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك.