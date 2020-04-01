ميرنا وليد - بيروت - شكر الممثل اللبناني ​صلاح تيزاني​ المعروف بـ"​أبو سليم​" في فيديو له، الطاقم الطبي في لبنان على مجهوده الكبير في إطار معالجة المصابين بفيروس كورونا، والحد من إنتشار هذا الفيروس، والمخاطرة بأنفسهم من أجل هذه الاهداف النبيلة.

ووصف مهنة الاطباء بالمهنة الإنسانية، والممرضين والممرضات بملائكة الرحمة.

ونشر الفيديو الممثل اللبناني ​عبدو شاهين​، وأورد تعليقاً:"هيدي تحية بتكبّر القلب من كبيرنا صلاح تيزاني أبو سليم".

تجدر الإشارة أن "أبو سليم"، حلّ حديثاً ضيفاً على برنامج "​نجوم الفن​" الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير ​هلا المرّ​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات عبّر أبو سليم عن تقديره للطاقم الطبي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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