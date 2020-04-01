تراند اليوم : الصبر حلو .. نرمين الفقي عملت قلق علي السوشيال ميديا بصورة لشريك حياتها

انتحل شخص مجهول صفة الفنانة نرمين الفقيةودشن حسابا يحمل اسمها على موقع التدوين الاجتماعي “تويتر”، ونشر هذا الحساب صورة تجمع الفنانة بشاب وكشف من خلال التعليق عن ارتباطهما.

وجاء نص التعليق كالتالي: “الحمد الله ربنا كرمني بشريك حياتي ربنا يخليك يا يا رب”.

على صعيد آخر، أعلنت نرمين الفقي مشاركتها في تحدي الخير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت “نرمين” مقطع فيديو أعلنت من خلاله استجابته لدعوة المشاركة في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.