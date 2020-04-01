تراند اليوم : إيناس عز الدين تنهار من البكاء لهذا السبب – فيديو

نشرت الفنانة إيناس عز الدين، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تكشف فيه جميع التفاصيل الخاصة بعد أزمتها الأخيرة بسبب اتهامها بأنها تدعي إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت إيناس عز الدين فى الفيديو وهى تنهار من البكاء بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب ادعاءاتها.

وقالت إيناس فى الفيديو: “بعد عودتى من المغرب بأسبوع تلقيت اتصالا من شخص يطمئن على حالتى الصحية، خاصة أن الطائرة التى عدت عليها من المغرب كان بها حالة مصابة بالفيروس”، مطالبا إياها إذا زادت عليها الأعراض بالاتصال بـ105.