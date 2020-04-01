تراند اليوم : الثقافة بين ايديك تعرض حفلاً لاصالة ومسرحية الملك

الإسكندرية /نسرين عبد الرحيم

الثقافة بين ايديك تعرض حفلاً لاصالة ومسرحية الملك هو الملك

تتواصل عروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث يعرض فى التاسعة مساء الخميس 2 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفل للنجمة اصالة يتضمن باقة من اعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها صندوق صغير ، بعدك عنى ، مبقاش سر ، الحقيقة ، بناء على رغباتك ، انا حبك ، حاجة متخصكش ، بنت اكابر ، مهتمة بالتفاصيل ، يا عالم ، المصطفى ، بكرة احلى ، جابوا سيرتى ، يا مجنون ، ستين دقيقة حياة وغيرها .

يعقبه المسرحية الشهيرة الملك هو الملك تأليف سعد الله ونوس ، اشعار احمد فؤاد نجم ومن اخراج مراد منير وتروى قصة ملك يخرج من قصره متنكرا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه ، فيلتقي بتاجر مفلس يمضي وقته في الحانة ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة ، فيقرر الملك ان يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الاحداث .. قام باداء البطولة صلاح السعدني ، محمد منير ، فايزة كمال ، حسين الشربيني ، لطفي لبيب ، علي حسنين ، مجدى فكرى وغيرهم امسية متنوعة للثقافة بين ايديك :

الشرنوبى وكارمن سليمان واين اشباحى فى بث الثقافة على اليوتيوب

امسية متنوعة تجمع الموسيقى والغناء بفن المسرح وتاتى ضمن المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث يبث فى التاسعة مساء الجمعة 3 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب حفلا غنائيا يحييه كل من النجمين الشابين محمد الشرنوبى وكارمن سليمان ويتضمن باقة من اعمالهما الخاصة الى جانب نخبة من اشهر مؤلفات الطرب العربى .

يعقبه العرض المسرحى الكوميدى الاستعراضى اين اشباحى تصميم محمد مصطفى وضياء شفيق، والإشراف الفني للمخرج خالد جلال وبطولة طلاب الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية ويدور حول مجموعة من أفراد الأمن الذين يتسلمون عملهم في قصر مسكون بالأشباح فيصيبهم الرعب بمجرد اكتشافهم ذلك وتتوالى الاحداث .

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